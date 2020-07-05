ريال مدريد يعبر فخ بلباو بفوز ثمين



كعادته، لعب المدافع والقائد سيرجيو راموس، دور المنقذ لفريقه ريال مدريد، حيث سجل هدف الفوز الوحيد، على مضيفه أتلتيك بيلباو، في اللقاء الذي جمعهما ظهر اليوم الأحد على ملعب "سان ماميس"، ضمن الجولة 34 من الليجا.



وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق راموس من ركلة جزاء في الدقيقة 73، ليكرر سيناريو الانتصار الأخير على خيتافي بالجولة 33.



وبهذا الانتصار "السابع على التوالي"، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 77 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 48 نقطة في المركز الثامن.



ووسع الملكي الفارق في الصدارة مع غريمه الأزلي برشلونة إلى 7 نقاط، علمًا بأن البلوجرانا لديه مباراة أمام مضيفه فياريال في وقت لاحق مساء اليوم، ضمن نفس الجولة.

المصدر: وكالات

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