فورمولا واحد: هاميلتون يتصدر التجارب الحرة

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سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب) - بدأ بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون سعيه نحو معادلة الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة الالماني ميكايل شوماخر (سبع مرات)، من خلال تصدر التجارب الحرة لسباق جائزة النمسا الكبرى المرحلة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد الجمعة.

وتعود الحياة الى حلبات الفورمولا واحد الأحد بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تأجيل موعد انطلاق بطولة العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن تنطلق بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى بجائزة أستراليا الكبرى منتصف آذار/مارس الماضي لكن وباء "كوفيد-19" أدى الى إلغائها، إضافة الى عدد من السباقات الأخرى هي موناكو وفرنسا وهولندا وسنغافورة واليابان وأذربيجان.

وقال هاميلتون "إنه أمر رائع أن نعود. لقد مر وقت طويل، لذلك لدي شعور رائع مع استخدام السيارة الجديدة للمرة الأولى منذ شباط/فبراير".

وتابع "هناك فرق كبير جدا مع تلك التي اختبرناها في حلبة سيلفرستون ولا أتذكر كيف كنت في شباط/فبراير، لأكون صادقا. كان ذلك منذ فترة طويلة".

وتصدر هاميلتون فترتي التجارب الجمعة محققا 1:04:304 دقيقة، متقدما على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس الذي حل ثانيا بفارق 0,197 ثانية، وجاء والمكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق راسينغ بوينت في المركز الثالث بفارق 0,657 ثانية.

في ما يأتي نتائج العشرة الاوائل ضمن الجولة الثانية من التجارب الحرة:

1- لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:04.304 (42 عدد اللفات)

2- فالتيري بوتاس (فنلندا/مرسيدس) 1:04.501 (37)

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3- سيرجيو بيريز (المكسيك/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:04.945 (48)

4- سيباستيان فيتل (المانيا/فيراري) 1:04.961 (48)

5- دانيال ريكياردو (استراليا/رينو) 1:04.972 (36)

6- لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين-رينو) 1:05.087 (38)

7- لانس سترول (كندا/رايسينغ بوينت-مرسيدس) 1:05.135 (49)

8- ماكس فيرشتابن (هولندا/ريد بول-هوندا) 1:05.215 (41)

9- شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:05.298 (46)

10 -كارلوس ساينز (اسبانيا/ماكلارين-رينو) 1:05.352 (37)