شكرا لقرائتكم خبر عن ميدان العاصمة الإدارية فى المرحلة النهائية لاستضافة بطولة العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم حسنى، رئيس اتحاد الرماية، أن ميدان العاصمة الإدارية الجديدة المقرر أن يستضيف بطولة العالم للأطباق المروحية "خرطوش" فى المرحلة النهائية من التشطيب، خاصة أن البطولة فى أكتوبر المقبل حتى الآن، مشيرا إلى أن كل الأمور التنظيمية المتعلقة بالاستضافة تسير بشكل جيد فى ظل إعلان الحكومة مسبقا عن عودة النشاط الرياضى تدريجيا بدءا من منتصف يونيو .

ويبحث رئيس إتحاد الرماية مع وزار الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى كافة الأمور الخاصة بالوفود فى ظل قرب إعادة حركة الطيران، فضلا عن مناقشة عودة المنتخب إلى المران إستعدادا للمنافسات .

وأكد حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية على عودة الموظفين للعمل بالاتحاد بدءا من الأحد المقبل بعد مد إجازة عيد الفطر لثبوت حالة إصابة بفيروس كورونا لأحد الإداريين، وتم نقله إلى أحد مستشفيات العزل الصحى لتلقى العلاج، مشيرًا إلى أن الإدارى شعر بتعب منذ فترة قبل أن يتم تأكد إصابته بفيروس كورونا وعزله وغلق الاتحاد لأعمال التطهير والاكتفاء بالعمل أون لاين.

وهذه ليس الحالة الأولى فى الاتحادات الرياضية، حيث سبق وتعرض أحد موظفى اتحاد السلاح إلى الفيروس وتم غلق الاتحاد أيضًا، وقال حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية إن موظفى الاتحاد ملتزمون طوال الفترة الماضية بجميع الإجراءات الاحترازية واستخدام المطهرات.