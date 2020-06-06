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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 6 يونيو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلي يُغري جاكسون موليكا بـ800 ألف دولار راتبا سنويا، ودية عالمية لاتحاد الكرة فى مئوية الجبلاية.

ودية عالمية لاتحاد الكرة فى مئوية الجبلاية

يجهز مسئولو اتحاد الكرة لخوض ودية عالمية خلال شهر ديسمبر المقبل أمام أحد المنتخبات الكبري جاري الإتفاق معها، وذلك للتجهيز لاحتفالية مرور مائة عام على تأسيس اتحاد الكرة المصرى والتى ستقام فى ديسمبر 2021 ، إلى جانب التجهيز لبعض الأمور الأخري فى مئوية الجبلاية، وتناقش اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

الأهلي يُغري جاكسون موليكا بـ800 ألف دولار راتب سنوي

أغرى مسئولو النادي الأهلي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي بالحصول على 800 الف دولار كراتب سنوي، لأقناعه باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد تلقى اللاعب العديد من العروض مؤخراً ابرزها من ناديين بلجيكيين، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية تؤامه مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا. الأهلي يدفع 950 ألف دولار للبرازيلي هندريك على دفعتين خلال 6 أشهر اتفق مسئولو النادى الأهلى مع البرازيلى هندريك هيلمكه، لاعب الفريق السابق، على تسديد مستحقاته المتأخرة خلال ستة أشهر وعلى دُفعتين، وذلك بعد إنهاء الأزمة التى نشبت بين الطرفين قبل عدة مواسم بسبب مستحقات متأخرة للاعب البرازيلى فقام الأخير بتصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حُكم بتغريم الأهلى ما يقرب من 950 ألف دولار نظير فسخ العقد بين الطرفين من جانب الأهلى فقط. الزمالك يدرس الحصول على توقيع "بابل" إلكترونيًا بسبب العروض يدرس مسئولو الزمالك الحصول على توقيع الأنجولى آرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولى، إلكترونيًا، وعدم انتظار حضوره إلى القاهرة من أجل توقيع عقود انضمامه إلى النادى، خاصة بعد تأجيل الحصول على توقيعه خلال الفترة الماضية، انتظاراً لقدومه إلى القاهرة وخضوعه للكشف الطبى ثم التوقيع، إلا أن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وتعليق الطيران حال دون ذلك. Advertisements

الأهلي يتلقي عرضاً للتعاقد مع لاعب الزمالك السابق

تلقت إدارة النادي الأهلي عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة والزمالك السابق لتدعيم مركز صانع الألعاب، خاصة في ظل الرحيل المرتقب لصالح جمعة والذي أصبح قاب قوسين أو أدني من الرحيل بفرمان من فايلر والذي أكد أنه لن يكون له مكان في قائمة الفريق بالموسم الجديد.

"الفشل فى إدارة المباريات" سر قرار الإسماعيلى بالاستغناء عن جوميز

كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أسباب قرار ناديه برحيل الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للفريق، عن منصبه مؤكداً أن الفشل فى إدارة المباريات هى السر، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "جوميز مدرب جيد من الناحية التدريبية، باعتراف اللاعبين أنفسهم، ولكن طريقة إدارة مبارياته للدراويش أثبتت فشلا ذريعاً، فهو لا يجيد قراءة الخصم وإجراء التغييرات المناسبة ما أضاع نقاطا عديدة من الفريق بمباريات الدورى، لذا إدارة النادى قررت الاستغناء عنه والتفكير فى مدرب أجنبى جديد".

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