برشلونة يستعين بوكيل برازيلي لحسم صفقة نيمار

ترغب إدارة برشلونة الإسباني، في حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وعودته مجدداً إلى الفريق الكتالوني خلال الميركاتو المقبل.
وأشارت تقارير إسبانية، أن برشلونة تواصل الفترة الأخيرة مع أندريه كوري وكيل اللاعبين البرازيلي
وأكدت، أن وكيل اللاعبين، يتمتع بعلاقة قوية أيضاً مع أسرة البرازيلي نيمار ووالده خاصة، الأمر الذي سيسهل المهمة، كما أنه صاحب الفضل في استقطاب نيمار إلى برشلونة في تجربته الأولى قبل الرحيل.
ويضع برشلونة البرازيلي نيمار، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان في قائمة الأولويات لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.
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