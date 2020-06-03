رياضة | ليفربول يخطط لخطف نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 3 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفربول يخطط لخطف نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، ان فريق ليفربول مهتم بالتعاقد مع النجم البرازيلي فينسيوس جناح فريق ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وذكرت شبكة " Tribal Football " البريطانية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز معجب للغاية بإمكانيات النجم البرازيلي الشاب.

وتابعت الشبكة الإنجليزية، أن كلوب أبلغ إدارة ليفربول برغبته في ضم فينسيوس، ولذلك تواصل الريدز مع اللاعب لمعرفة موقفه من الرحيل عن ريال مدريد والإنضمام اليهم.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع فينيسيوس في مايو عام 2017، مقابل 45 مليون يورو من فلامينجو البرازيلي، لكنه إنضم الى ريال مدريد في 2018 بعد بلوغه 18 عاماً.