شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مونديال اليد فى موعده ومعدلات الإنجاز تبشر بحدث عالمى مبهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم اجتماعا مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 بحضور حسين لبيب مدير البطولة وطارق الديب نائب مدير البطولة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة المعنيين بإدارة شؤون البطولة.

وتضمن الاجتماع مناقشة معدلات الإنجاز فى الصالات المغطاة المقرر استضافتها لمنافسات البطولة، والتى سيتم تسليمها بشكل كامل ومجهز خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأكد وزير الرياضة أنه يتابع بشكل دورى مع جميع الوزارات والجهات المعنية كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة المنافسات، ومنها وزارة الطيران المدنى بشأن تذاكر الطيران والرحلات والتوقيتات الخاصة بالمنتخبات المشاركة ووزارة الاتصالات للإشراف على تجهيز الصالات بكافة متطلبات البث والتصوير ووسائل التواصل والانترنت والمراكز الصحفية .

Advertisements

وأشار إلى أنه يتم التنسيق والمتابعة فى كافة التفصيلات وإنهاء الإجراءات وتفاصيل حفل قرعة البطولة مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

كما تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل الإقامة والإعاشة والانتقالات للفرق والمنتخبات المشاركة .

وأوضح صبحى أن الوزارة ترفع تقارير دورية تفصيلية بشأن كافة التطورات فى أعمال التنظيم والأعمال الإنشائية للصالات والتجهيزات والفرش والاستعدادات التنظيمية والإدارية والفنية والمتطلبات الخاصة بالاستضافة لعرضها على السيد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشكل دورى باعتباره رئيس اللجنة العليا للبطولة والتى تتضمن فى عضويتها العديد من الوزراء المعنيين وذلك فى إطار الحرص على تذليل كافة العقبات وتيسير جميع الإمكانيات المطلوبة بما يضمن إقامة البطولة فى موعدها وظهورها بالشكل المشرف الذى يليق بسمعة مصر العالمية خاصة أنها تمثل أكبر حدث رياضى سيشهده العالم خلال الفترة المقبلة.