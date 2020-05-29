شكرا لقرائتكم شاهد.. وائل رياض يسترجع ذكرياته التهديفية مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد وائل رياض نجم النادي الأهلي السابق، ذكرياته التهديفية مع القلعة الحمراء، بفيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق عليه "كام من 10"، حيث لقى الهدف الذي نشره شيتوس إعجاب متابعيه وخاصة جمال حمزة نجم الزمالك السابق الذي علق على الهدف قائلاً "لا جون حلو بصراحة"، وكان وائل رياض أكد فى تصريحات سابقة أن النادي الأهلي كان واجباً عليه أن يجدد تعاقد حسام عاشور لموسم واحد فقط كنوع من التكريم لقيمة اللاعب التاريخية داخل القلعة الحمراء.

وأضاف وائل رياض فى تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورت 2 أن حسام عاشور لعب للأهلي 16 عاماً وخاض وأحرز العديد من البطولات المحلية والقارية بخلاف أنه كابتن الفريق وسبق وأن قام الفريق بالتجديد للكباتن على غير رغبة المديرين الفنيين خاصة وأنه لم يرتدي أي تيشيرت سوى القلعة الحمراء.

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تابع وائل رياض أن حسام عاشور فوجئ بقرار النادي وكان واجباً أن يتم تمهيد القرار قبلها بـ 3 أشهر على الأقل خاصة وأنه لا يجوز أن يفاجئ كابتن القلعة الحمراء بقرار الاستغناء عنه يوم الجلسة التي عقدت معه وهو في الأساس ذهب للنادي بحثاً عن التفاوض بشأن مدة التجديد عاماً أو عامين.

وكشف وائل رياض ان التعامل مع أبناء النادي يختلف شكلاً وموضوعاً عن لاعب بالنادي لذلك فإن حسام عاشور ابن النادي وبدأ من الطفولة وتدرج في فرق الأهلي طيلت عمره وشعر بألآم النادي وأفراحه طيلت التاريخ.