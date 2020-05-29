رياضة | كلوب يحدد بديل ساديو ماني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يحدد بديل ساديو ماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام عالمية أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يخشى رحيل نجم الفريق السنغالي ساديو ماني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة في ظل إهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع النجم السنغالي.

وأكدت شبكة TodoFichajes العالمية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اتصل شخصياً بآداما تراوري نجم وولفرهامبتون من أجل مناقشة إمكانية إنضمامه إلى الحمر.

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وأفادت الشبكة العالمية بأن المفاوضات بين ليفربول وولفرهامبتون وصلت إلى مراحل متقدمة، حيث يرغب كلوب في التعاقد مع تراوري تحسبًا للرحيل المحتمل للنجم السنغالي.

وأوضحت الشبكة العالمية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع الإسباني آداما تراروي البالغ من العمر 24 عامًا في الصيف المقبل على رأسها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين بالإضافة إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن آداما تراوري يلعب في صفوف وولفرهامبتون منذ عام 2018 وخاض مع الفريق 79 مباراة في جميع البطولات وسجل 7 أهداف وصنع 13 وينتهي عقده في 2023.