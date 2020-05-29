«المحترفين» تطلق برنامجاً رائداً لحماية الأطفال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت رابطة المحترفين الإماراتية أول جهة في الشرق الأوسط تطلق برنامجاً رائداً لحماية الأطفال يهدف إلى ضمان استمتاع الأطفال بحقهم في ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة، ومنع أي ضرر قد يلحق بهم أثناء مشاركتهم في اللعبة.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الرابطة في الالتزام بسلامة الأطفال ورعايتهم تماشياً مع رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي تهدف إلى جعل ممارسة كرة القدم تجربة إيجابية لجميع الأطفال.

البرنامج الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل والاتحادين الآسيوي والدولي للعبة، يستهدف تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي: تطبيق تدابير الحماية لخلق بيئة آمنة للأطفال لممارسة كرة القدم، تسهيل الإبلاغ عن أي مخاوف متعلقة بسلامة الأطفال، وضمان التحقيق السريع في هذه المخاوف، وزيادة الوعي بأهمية سلامة الأطفال وحمايتهم داخل الأندية.

وعبر وليد الحوسني، المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية عن سعادته بإطلاق البرنامج وقال: حماية الطفل وسلامته ظلت دائمًا أولوية لدى قيادتنا الرشيدة، ودورنا في الرابطة هو التعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم والاتحادين الآسيوي والدولي ووزارة الداخلية لضمان توفير بيئة كرة قدم آمنة لأطفال الإمارات.

وأضاف: نحن نعمل جاهدين أن يكون لنا دور رائد في القارة الآسيوية في هذا الشأن، من خلال اعتماد سياسة واضحة لحماية الطفل، مما يقربنا خطوة أخرى من مستقبل مشرق لجميع المشاركين في صناعة كرة القدم، يسعدنا أن نكون الرواد في المنطقة ومن بين الأوائل في آسيا الذين يلتزمون بتقديم سياسة حماية فعالة للأطفال.

من جانبه هنأ داتوويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، رابطة المحترفين الإماراتية وقال: اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي تعهدت بجعل برامج حماية الأطفال هدفاً رئيسياً حينما اجتمعت في نوفمبر 2018، ويسعدنا أن رابطة المحترفين الإماراتية انضمت للبرنامج. نحن نهنئهم، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في هذا البرنامج الرائد، الذي نتمنى أن تحتذي به العديد من الاتحادات وروابط الدوريات الأخرى في آسيا.

وعبّـر جويس كوك، ضابط المسؤولية الاجتماعية والتعليم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن دعمه للبرنامج، موضحًا: نحن في الفيفا نؤمن بحق الأطفال في لعب كرة القدم والمشاركة فيها في بيئة ممتعة وآمنة، لذا فنحن نرحب بمجهودات رابطة المحترفين الإماراتية التي بادرت بإطلاق هذا البرنامج، ونرحب بالتزامهم بالعمل يداً بيد مع مركز حماية الطفل في وزارة الداخلية لتدريب جميع الأندية في مجال حماية الطفل، هذه المبادرة المهمة تتماشى مع المبادئ والخطوات العملية الموضحة في دليل الفيفا لحماية الأطفال.