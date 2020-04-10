نشر وائل جمعة صورة له بقميص غزل المحلة

قام كابتن منتخب مصر ونادي الأهلي السابق الأستاذ وائل جمعة بنشر صورة له وكان يرتدي فيها قميص نادي غزل المحلة وهذا النادي كان يلعب فيه قبل انتقاله إلى النادي الأهلي، ومن الجدير بالذكر أن وائل جمعة قد انضم إلى النادي الأهلي بتوصية من البرتغالي مانويل جوزيه وهو المدير الفني للنادي الأهلي السابق.

كما أن جوزيه جمعة حضر مباراة نهائي كأس مصر بين كلاً من الأهلي وعزل المحلة وشهدت هذه المباراة تألق كبير من جمعة وهذا دفع جوزيه للتعاقد مع جمعة، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن وائل جمعة او مباراة خاضها كانت بالقميص الأحمر التي كانت مقابل نادي ريال مدريد على ستاد القاهرة.