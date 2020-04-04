شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف طريقة تمهيد بيراميدز لضم إكرامى فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف "الخليج 365"، كيفية تمهيد بيراميدز لضم شريف إكرامى حارس الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الاتفاق مع أحمد فتحى الظهير الأيمن للفريق الأحمر، على الانضمام إلى صفوف بيراميدز فى الموسم الجديد.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز إنه تم التفاوض مع أحمد الشناوى حارس الفريق خلال الفترة الأخيرة لتخفيض عقده إلى 8 مليون جنيه فى الموسم الواحد بداية من الموسم الجديد حتى تكون ميزانية عقود حراس فريق بيراميدز فى الموسم المقبل مناسبة لاستقدام حارس جديد بعد الاتفاق مع إكرامى حول انضمامه من صفوف الفريق الأحمر فى الموسم القادم فى صفقة انتقال حر.

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ولعب إكرامى فى صفوف فرق الناشئين بالنادى الأهلى بمختلف المراحل منذ بدايته، قبل أن يلعب للفريق الأول موسم 2004-2005، وخاض تجربة احترافية عام 2008 بين أنقرة التركى، وفينورد الهولندى حتى عام 2009، بعدها عاد إلى الدورى المصرى من بوابة الجونة قبل ارتداء القميص الأحمر من جديد عام 2010 ليستمر مع القلعة الحمراء 10 سنوات متواصلة حتى 2020.

وتوج شريف إكرامى بـ 18 بطولة مع الأهلى أفريقيًا ومحليًا، بواقع 7 دورى مصرى، و5 سوبر محلى، و2 دورى أبطال أفريقيا، ولقب فى الكونفدرالية الأفريقية، وكأسى سوبر أفريقى، ولقب وحيد فى كأس مصر.