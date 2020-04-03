شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل: شيكابالا لا يقارن إلا باللاعبين العالمين لمن يفهم كرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، من كبار مشجعى نادى الزمالك ودائم الثناء على نجومه الكبار، وأشاد مدحت العدل فى تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، منذ قليل، بنجم القلعة البيضاء شيكابالا، قائلا: "بالصدفة رأيت هدف شيكا فى الدورى اليونانى وهو لم يتجاوز 18 عاماً.. هدف مذهل من لاعب مذهل لا يقارن إلا باللاعبين العالميين ولا يمكن مقارنته بالأساطير الورقية التى صنعها الإعلام المغرض.. شيكا مقياس المتعة الكروية لمن يفهم كرة".



مدحت العدل يمدح شيكابالا عبر تويتر

وعلى جانب آخر، كانت قد كشفت تقارير صحفية برتغالية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقر بأحقية سبورتنج لشبونة فى الشكوى التى قدمها ضد الزمالك فى 2016 واتهم فيها الأبيض لعدم الامتثال للعقد بين الطرفين فى صفقة شيكابالا، الذى غادر البرتغال بعد انضمامه من الزمالك فى 2014 بسبب خلافات مع الإدارة.

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وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية، إن شيكابالا غادر سبورتنج لشبونة ولم يلعب سوى مباراة واحدة مع الفريق، وعوقب بعدها بالتدرب مع فريق الشباب، وأثناء هذه الفترة تمرد شيكابالا احتجاجًا على عدم مشاركته، وترك معسكر الفريق ما جعل سبورتينج لشبونة يتقدم بشكوى ضده وضد ناديه، وهو ما يُكلف الزمالك 500 ألف يورو غرامة مطالب بدفعها إلى سبورتنج لشبونة.

وأوضحت الصحيفة أن الشكوى التي قدمها سبورتنج لشبونة فى 2016 تم الحكم فيها الآن بأحقية حصوله على 500 ألف يورو، بالإضافة إلى الفوائد، وفقًا لقرار الاتحاد الدولى.

من ناحية أخرى، ينفذ شيكابالا عقوبة الإيقاف 8 مباريات فى الدورى المحلى حاليا بعد أحداث مباراة السوبر المصرى فى الإمارات التى أقيمت فبراير الماضي، وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن عقوبة الثلاثى "شيكابالا وإمام عاشور ومحمود كهربا" لاعبى الزمالك والأهلى، والتى تم اتخاذها عقب أحداث مباراة السوبر التى أقيمت فى الإمارات، لن يتم إسقاطها فى حال إلغاء الدورى هذا الموسم، وأوضح مسئولو الجبلاية أن العقوبات سيتم تطبيقها فى الموسم المقبل وفقا للوائح وإعمالا بمبدأ "العقوبة تتبع اللاعب".