شكرا لقرائتكم الإسماعيلي عن تخفيض العقود : محدش عارف بكره فيه إيه وده قرار دولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى، عدم مناقشة مسئولي ناديه أية تداعيات محتملة لإلغاء مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي وعلى رأسها أزمة تخفيض عقود اللاعبين.

وقال المنياوى فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن إدارة الاسماعيلى لا تستبق الأحداث، ولم تدرس فكرة تخفيض عقود اللاعبين من عدمها، وفرص عودة بطولة الدوري مازالت قائمة، متسائلا: " لماذا نشغل فكر اللاعبين بأمور قد لا تحدث فى حالة عودة النشاط الكروى، ننتظر فى الوقت الحالى قرارات الدولة وفى حالة إلغاء الدورى سيتم اتخاذ قرارات فى كل الملفات الشائكة بما يحفظ حقوق كل الاطراف".

وحدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، ثلاثة ممنوعات للاعبين خلال فترة الحجر المنزلى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، حيث أرسل المدرب الفرنسى رسالة للاعبيها عبر جروب الدراويش على تطبيق التواصل الاجتماعى حذرهم خلالها من زيادة الوزن ، وتجاهل تنفيذ البرامج البدنية التى حددها لهم فى وقت سابق ، وكذلك ضرورة عدم اغلاق الهواتف المحمولة لسرعة التواصل فيما بينهم .

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ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربي في إياب الدور قبل النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.