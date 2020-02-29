احتفالًا بالفوز على الترجي وتضامنًا مع اللاعب.. جماهير الزمالك ترفع تيشيرتات لحركة شيكابالا المسيئة في السوبر المصري

نجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز على الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وخلال اللقاء، قام عدد من مشجعي نادي الزمالك في مدرجات ستاد القاهرة، برفع تيشيرتات مرسوم عليها صورة لشيكابالا أثناء تنفيذ حركته المسيئة، والتي قام بها خلال لقاء الأهلي في السوبر المصري، والذي أقيم 20 فبراير الجاري على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

واحتفل عدد من جماهير الزمالك بالفوز على الترجي من خلال رفع تيشيرتات لحركة شيكابالا المسيئة والتي تسببت في إيقافه لمدة 8 مباريات محليًا بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وبعد فوز الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري، قام شيكابالا بالاحتفال بحركة مسيئة أدت إلى إيقافه 8 مباريات.

وفاز الزمالك على ضيفه الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم، على ستاد القاهرة، وسط حضور 30 ألف مشجع، على أن يقام لقاء الإياب الجمعة المقبل، في تونس.

فوز الزمالك بثلاثية أمام الترجي

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وتمكن الترجي الرياضي التونسي من إحراز هدف التقدم في شباك الزمالك عن طريق عبدالرؤف بلغيث في الدقيقة 26، بعد تصويبة قوية سكنت شباك محمد أبوجبل.

وعادل محمد أوناجم النتيجة لصالح الزمالك في الدقيقة 31، بتصويبة قوية سكنت شباك معز بن شريفية حارس مرمى الترجي.

ونجح أشرف بن شرقي في خطف الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 72، بعد استغلاله ارتباك دفاعات الترجي التونسي.

ونشبت مشادات بين لاعبي فريق الترجي التونسي والمغربي رضوان جيد، حكم المباراة،بعد تسجيل الزمالك الهدف الثاني.

وتحصل الزمالك على ركلة جزاء في الدقيقة 92، بعد عرقلة أشرف بن شرقي، سددها محمود علاء، بنجاح داخل شباك الترجي التونسي.