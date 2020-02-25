شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يهاجم جماهير الريدز بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم أسطورة نادي ليفربول، جيمي كاراجار، جماهير فريقه خلال تحليله لمباراة ليفربول ووست هام، أمس الإثنين، بسبب النجم المصري محمد صلاح.

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وقال «كاراجار»: «محمد صلاح لا يحصل على التقدير الذي يستحقه من الجماهير، الجميع يراه لاعبًا من الطراز العالمي خارج ليفربول، أما بالنسبة لجماهير الريدز، أعتقد أنه لا يحصل على التقدير الكافي».

وأضاف: «من خلال حديثي مع الجماهير ورؤيتي لمواقع التواصل الاجتماعي، ترى الجماهير أن لديها 6 لاعبين من الطراز العالمي هم حارس المرمى أليسون والمدافع فيرجيل فان دايك والظهير الأيمن ترينت-أليكساندر أرنولد، وثلاثي الهجوم ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح، وإذا استثنينا صلاح، وسألت الجماهير إذا ما كان بإمكانهم التخلي عن أي من اللاعبين الخمسة الآخرين مقابل مبلغ مالي ضخم سيردون بـ(لا، مهما كان الثمن)».

واستطرد: «لكن قل لهم سنقدم لكم 130 مليون جنيه إسترليني للحصول على صلاح، سيردون: (حسنًا، سنفكر)».