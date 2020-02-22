الأزمة تشتعل.. بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا.

وأقفادت صحيفة "الدستور" بأن المحامي قال في بلاغه "إنني غير منتمي ولا مؤيد ولا مشجع لأي فريق رياضي ولكن أصابني الفزع والهلع حينما توجة المبلغ ضدة شيكابالا لاعب في نادي الزمالك إلى جماهير الأهلي، عقب إعلان الحكم التتويج بمباراة السوبر المصري بدولة الإمارات الشقيقة."

وأضاف صبري: "وبعد تسجيل عبدالله جمعة لركلات الجزاء الخامسة وحسم البطولة، توجه المبلَّغ ضده إلى مدرجات النادي الأهلي وصدرت منه إشارات بذيئة حقيرة كان لها أسوأ الأثر فى نفوس الجماهير المصرية والإماراتية التي حضرت اللقاء، فضلًا عن عدم تعود مجتمع الإمارات المحافظ على مثل تلك التصرفات فأساءوا لوطنهم مصر قبل أنفسهم".

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وتابع: "هذا الفعل ساهم في إشعال الفتنة داخل الملعب ودخول اللاعبين في اشتباكات عقب انتهاء المباراة، وأن ما حدث فضلًا عن كونه تصرفًا غير مسئول، دون اكتراث بالصورة التي تصدرت ملعب محمد بن زايد وتضم رئيس مصر وولى عهد أبوظبى اللذين شملا الجميع برعايتهما."

وشدد المحامي على ضرورة محاسبة من استفزوا الجماهير أو زملائهم من اللاعبين أو التصرف بشكل يعاقب عليه القانون لكونها "تشكل أركان جريمة الفعل العلني الفاضح والإساءة إلى الدولة المصرية محليًا وعربيًا ودوليًا."

وأوضح المحامي أنه "لا يحق للاعب المذكور أن هذه الواقعة كانت بالخارج ولا يختص بها القضاء المصري وهذا الدفاع مردود عليه بأن المباراة كانت مذاعة علي كل الفضائيات وشاهدها كل مواطن وشاب وسيدة علي الأراضي المصرية مما ينعقد به الاختصاص للقضاء المصري."

وتمسك المبلغ بعد الاطلاع علي هذا البلاغ ومشاهدة الأسطوانة المرفقة إصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضد شيكابالا -محمود عبد الرازق- لاعب كرة قدم بنادي الزمالك الرياضي للمحاكمة الجنائية العاجلة، لتوقيع أقصى عقوبة علية لارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح والإساءة للدولة المصرية محليًا وعربيًا ودوليًا بخلاف تسببة فى إفساد العرس الكروى المصرى فى الإمارات.