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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طاقم تحكيم أردني يقود مباراة العين الإماراتي والسد القطري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم حكام دولي أردني، لإدارة مباراة فريقي العين الإماراتي والسد القطري، والتي ستقام 3 مارس المقبل، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا 2020.
وسيتولى إدارة المباراة التي ستقام على ملعب العين الإماراتي، كل من أدهم مخادمة، أحمد مؤنس، محمد البكار، وأحمد يعقوب، والتي تقام على ملعب العين الإماراتي.
الى ذلك، سيشارك المحاضر الدولي إسماعيل الحافي، في دورة المقيمين الآسيوية والتي ستقام في إندونيسيا خلال الفترة من 25-27 آذار/ مارس المقبل، وتشمل محاضرات بكل ما يخص قوانين اللعبة.
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