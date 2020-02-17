غدًا.. منافسات دور الـ 32 بكأس مصر لليد رجال

تستأنف غدًا الاثنين مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر رجال لكرة اليد للموسم الجاري، والتي تشهد 10 مواجهات.

مباريات دور ال٣٢ من كأس مصر رجال

الشمس يلتقى الاهلى على صاله الشمس الساعه السادسه

طنطا يلتقى اصحاب الجياد على صاله طنطا الساعه

الرابعهالشرطه يلتقى سبورتنج على صاله الشرطه الساعه السادسهالجزيره يلتقى كفر الشيخ على صاله ميت عقبه الساعه السادسهالقناه يلتقى الزهور على صاله القناه الساعه السابعهالترسانه يلتقى المعادى على صاله ميت عقبه الساعه الرابعهالبنك الاهلى يلتقى قنا على صاله مبارك الساعه الثانيهبنها يلتقى الفيوم على صاله بنها الساعه الخامسهالداخليه أمام الاوليمبى على صاله المؤسسه الساعه السادسهجزيره الورد أمام الجيش على صاله الجامعه الساعه الرابعه

يذكر أنالانديه التى صعدت إلى دور ال١٦ من كأس مصر رجال سموحه، ستاد المنصوره، الزمالك، الحوار، هليوبلس، بترول اسيوط

