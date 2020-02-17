غدًا.. منافسات دور الـ 32 بكأس مصر لليد رجال

تستأنف غدًا الاثنين مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر رجال لكرة اليد للموسم الجاري، والتي تشهد 10 مواجهات.
مباريات دور ال٣٢ من كأس مصر رجال
الشمس يلتقى الاهلى على صاله الشمس الساعه السادسه
طنطا يلتقى اصحاب الجياد على صاله طنطا الساعه
الشرطه يلتقى سبورتنج على صاله الشرطه الساعه السادسه
الجزيره يلتقى كفر الشيخ على صاله ميت عقبه الساعه السادسه
القناه يلتقى الزهور على صاله القناه الساعه السابعه
الترسانه يلتقى المعادى على صاله ميت عقبه الساعه الرابعه
البنك الاهلى يلتقى قنا على صاله مبارك الساعه الثانيه
بنها يلتقى الفيوم على صاله بنها الساعه الخامسه
الداخليه أمام الاوليمبى على صاله المؤسسه الساعه السادسه
جزيره الورد أمام الجيش على صاله الجامعه الساعه الرابعه
يذكر أنالانديه التى صعدت إلى دور ال١٦ من كأس مصر رجال سموحه، ستاد المنصوره، الزمالك، الحوار، هليوبلس، بترول اسيوط
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