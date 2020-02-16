حكم بولندي يدير مواجهة أتلتيكو وليفربول

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يتولى الحكم البولندي، سيمون مارتشينياك، إدارة مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني مع ليفربول الإنجليزي، الثلاثاء، في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسبق لمارتشينياك إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي في 2018 والتي انتهت بفوز أتلتيكو على ريال مدريد 4 - 2.
كما شارك مارتشينياك في إدارة مباراة أخرى لأتلتيكو حيث قام بدور الحكم الرابع خلال فوز الفريق الإسباني على أولمبيك مرسيليا الفرنسي بثلاثية بيضاء في نهائي الدوري الأوروبي 2018.
على الجانب الآخر يدير الحكم الإسباني، أنطونيو ميغيل لاهوز، مباراة بوروسيا دورتموند الألماني مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء.
ويقود لاهوز خامس مباراة له في نسخة العام الحالي لدوري الأبطال.
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