رياضة | مدرب برشلونة يكشف سر صعوبة مواجهة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يكشف سر صعوبة مواجهة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة على صعوبة مواجهة فريق فالنسيا في المباراة التي ستجمع على ملعب الميستايا ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني.

وقال سيتين في تصريحات صحفية : "‏فالنسيا فريق جيد للغاية ولديه لاعبون رائعون، وسيكون اختبارا عالي المستوى، حيث أنه فريق لديه القدرة على الهجوم، ويجب علينا الاستفادة من المساحات التي يتركها في الخلف، والتي ستكون أكثر مما كانت عليه في المباراتين السابقتين".

وأشار : "‏لن اكذب عليكم، في إيبيزا شعرت بخوف شديد من الاقصاء بشكل عام، وأدرك أن الناس تريد النتائج، ولكن هناك آخرون يريدون الأداء أيضا في كرة القدم".

وتابع : "سنقوم بتقييم ما إذا كنا قد لعبنا بشكل جيد أم لا، وكيف هو الطريق، وكيف يكون النصر، حتى لو أن الناس يريدون الفوز، ولكن أنا أريد الأداء أيضا في المستقبل القريب".