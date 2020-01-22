بث مباشر .. مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا اليوم الأربعاء 22/1/2020 في كأس ملك إسبانيا

يُتابع موقع الوفد الرياضية مشاهدة مشاهدة مباراة برشلونة وإبيزا اليوم الأربعاء ، حيث يقابل فريق برشلونة الإسباني مواجهة جديدة ضمن منافسات كأس الملك، عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على إبيزا فى تمام الساعة الثامنة مساءا خلال المباراة التى تجمعهما في ملعب "إيستادي كان ميزيس" ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة.. موعد مباراة برشلونة وإيبيزا: سيبحث الفريق الكاتالوني عن الفوز في مباراته القادمة لاستعادة الكأس الغالية والغائبة عن خزائن النادي منذ مدة، وأيضاً سيكون مطالباً بالفوز تحت قيادة مدربه الجديد الذي يسعى لإثبات نفسه أمام جماهير البلاوجرانا. وافتتح سيتين مشواره مع الفريق الكاتالوني بملاقاة فريق غرناطة، وانتهت بفوز الفريق الكاتالوني عن الفوز في مباراته القادمة لاستعادة الكأس الغالية والغائبة عن خزائن النادي منذ مدة، وأيضاً سيكون مطالباً بالفوز تحت قيادة مدربه الجديد الذي يسعى لإثبات نفسه أمام جماهير البلاوجرانا. وافتتح سيتين مشواره مع الفريق الكاتالوني بملاقاة فريق غرناطة، وانتهت بفوز ميسي ورفاقه بنتيجة هدف دون رد وقع عليه البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة شهدت صراعاً كبيراً بين الفريقان للفوز بها، وعقب هذا الانتصار عاد برشلونة ليعتلي صدارة الليجا بالشراكة مع ريال مدريد الذي يمتلك في رصيده نفس عدد النقاط مع فارق الأهدف. تذاع المباراة في الثامنة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية . القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإيبيزا: Sport 1 Czechia Sport 2 Hungary Sport TV 5 Ziggo Sport Voetbal

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