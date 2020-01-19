تعرف على موعد الظهور الأول لصفقة الاتحاد الجديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 تعاقد نادي الاتحاد السعودي مع نجم الترجي السابق وهو الدولي التونسي أنيس البدري.

وسوف يبدأ اللاعب المشاركة مع العميد يدايةً من مران الغد، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة العدالة القادمة. Advertisements يذكر أن تلك المباراة ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. الجدير بالذكر أن مدة تعاقد الاتحاد مع البدري ممتدة لموسمين ونصف من بداية مشاركاته مع الفريق. ويقود العميد حالياً الهولندي تين كات المدرب السابق للفريق الهولندي أياكس أمستردام والذي جاء خلفاً للتشيلي خوسيه لويس سييرا.

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