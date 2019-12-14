نتيجة مبارة السودان وتنزانيا فى بطولة سيكافا للأمم

يلتقي منتخب السودان تحت سن 20 عامًا نظيره التنزاني فى لقاء مصيري، فى احدي مباريات اليوم السبت 14-12-2019، على ملعب كمبالا سيتي، في ختام دور المجموعات ببطولة سيكافا للأمم 2019 والمقامة فعاليتها فى أوغندا.

وتنطلق المباراة ظهر اليوم فى تمام الساعة 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت مكة، 10:30 بتوقيت جرينتش.

ويقع منتخب السودان بالمجموعة الثانية رفقة كلاً من منتخب كينيا ومنتخب تنزانيا ومنتخب زنجبار.

ويحتل منتخب صقور الجديان، المركز الثالث في المجموعة، برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل الإيجابي 1-1 أمام زنجبار، وخسر مباراته الثانية أمام كينيا بنتيجة 1-2.

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بينما يدخل منتخب تنزانيا المباراة فى المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد فوزه على زنجبار بهدفين دون رد، بفارق 3 نقاط عن كينيا صاحبة الصدارة بـ 6 نقاط.

وكان آخر لقاء جمع صقور الجديان ومنتخب تنزانيا فى بطولة سيكافا للأمم عام 2011 فى مباراة تحديد المركز الثالث، والذي شهد فوز السودان بهدف من توقيع اللاعب محمد شيخ الدين.

يذكر أن المنتخب الكيني كان قد حمل لقب آخر نسخة من بطولة كأس التحدي لمنتخبات سيكافا، وذلك عام 2017.