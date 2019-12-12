شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يواجه ذئاب الجبل في السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه المصرى البورسعيدى نظيره المقاولون العرب فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الاسبوع السابع للدوري فى مواجهة مثيرة للغاية تعد بروفة قوية للطرفين قبل مباراتهما بدور الستة عشر لكأس مصر ، يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على قنا برباعية دون رد بكأس مصر فضلا عن انتصاراته المتتالية بدور المجموعات بالكونفدرالية بالاضافة لفوزه على نادى مصر بهدفين رد فى أخر ظهور له بمسابقة الدوري وعلى نفس الوتيرة فاز ذئاب الجبل على الجونة بهدفين دون رد فى الدوري بالاضافة لفوزه على الجزيرة مطروح بنفس النتيجة بكأس مصر .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وخسر مباراة وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

Advertisements

ومن جانبه شدد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة الابتعاد عن الغرور والتركيز فى كل مباراة على حدى لضمان استمرار وتيرة الانتصارات والارقام القياسية ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام المقاولون مكون من : "أحمد عبدالفتاح ، عمرو كمال عبدالواحد، محمود حمد، البوركيني سعيدو سنبوري، بهاء مجدي ، عمرو موسي، فريد شوقي، أحمد عادل ميسي، أحمد ياسر، أيمن ندا ، محمود وادي".

فى المقابل يطمح عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب فى التفوق على المصرى الذى يمر بأفضل فتراته الكروية لإثبات قوة ذئاب الجبل هذا الموسم ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون فى مباراة اليوم مكون : " حسن شاهين - إبراهيم عادى – فادى نجاح – فاروقا – معروف يوسف -كريم مصطفى – محمد إبراهيم سوسته – عبد العزيز موسى – عبد الله ياسين -شكرى نجيب – سيف الجزيرى"