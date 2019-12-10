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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 10/12/2019

حسان العبيدلي قلبك سما شعبك وصدرك لهم كون تمطر وتنبع لك (عذاريك) بابيات

مبروك هذا الفوز يا تاج (دلمون) يا مختصر تاريخنا في الحضارات

انته غلا البحرين: موجٍ ودانات لانك يا بو سلمان شيخ المروات [email protected]

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