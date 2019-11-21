المنتخب الأولمبي يشيد بدور الوكلاء في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

أشاد علاء عبد العزيز مدير المنتخب الأولمبي بالدور الكبير الذي بذله بعض وكلاء اللاعبين في الفترة الماضية وعلي رأسهم أحمد يحيي الذي يعتبر وكيلا لأكثر من 11 لاعب متواجد حاليا في صفوف المنتخب الأولمبي،مما كان له دورا إيجابيا في ظهور المنتخب بشكل مميز للغاية في بطولة كأس الأمم الأفريقية الحالية

تحت 23 عاما.

وقال عبدالعزيز "إن ما يهم الوكيل في النهاية هو أن يتم حل أي مشاكل قد تواجه اللاعب الخاص به حتي يتمكن من تمثيل بلاده في البطولات المختلفة وبالتالي سيزيد سعره ويستطيع فيما بعد تسويقه بالشكل الأمثل".

وأضاف: "المنتخب الأوليمبي يلجأ أحيانا للوكلاء لحل أزمة بعض اللاعبين سواء في التجنيد أو الدراسة وبالفعل هم يساعدونا كثيرا ودائما ما يكونوا علي قدر المسئولية".

وأكد أنه ضرب مثلاً بأحمد يحيي لأنه وكيل لـ11 لاعبا بالمنتخب بعيدا عن الجلوس علي الدكة مثل محمد صبحي وعمار حمدي وأسامه جلال ومصطفي محمد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عبدالسلام وناصر ماهر وأحمد فتوح ومحمد صادق وناصر منسي وصلاح محسن وإمام عاشور.