عدن - ياسمين عبد الله التهامي - النرويج تفوز على مالطا بهدفين بالتصفيات المؤهلة ليورو ٢٠٢٠

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

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حقق منتخب النرويج فوزا مهما على مضيفه مالطا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين، على ملعب "تاقلعي الوطني"، ضمن مواجهات الجولة العاشرة عن المجموعة السادسة لتصفيات يورو ٢٠٢٠.



أحرز هدفي منتخب النرويج كلا من، جوشوا كينج والكسندر سورلوث، في الدقيقتين ٧ و٦٢، واكتفي أصحاب الأرض بهدف عبر لاعبه بول فينش في الدقيقة ٤٠.

بهذه النتيجة يرفع منتخب النرويج رصيده إلى ١٧ نقطة، بالمرتبة الثالثة عن المجموعة السادسة، فيما تجمدت نقاط المتذيل مالطا عند ٩ نقاط.