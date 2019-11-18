رياضة | صحيفة إنجليزية .. خمسة ملايين جنيه إسترليني أبعدت أجويرو عن تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إنجليزية .. خمسة ملايين جنيه إسترليني أبعدت أجويرو عن تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت السنوات الثمانية الماضية آداء خيالياً من مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والنجم الارجنتيني الدولي سيرخيو أجويرو، جعلته أحد أعظم مهاجمي الدوري الإنجليزي في تاريخه.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية نقلاً عن شبكة "أتليتيك" أن مالك نادي تشيلسي الروسي "رومان أبراموفيتش" تواصل مع إدارة نادي أتليتيكو مدريد في صيف عام 2010 من أجل إنتقال الكون نحو ملعب ستامفورد بريدج، أي قبل عام من إنضمامه لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الذي إلتحق به في صيف 2011.

وأضافت "ميرور" أن أبراموفيتش إتفق مع إدارة الروخي بلانكوس على ضم أجويرو مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وعطل إنضمام أجويرو مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني فقط، رفض المالك الروسي دفعها لوكيل اللاعب آنذاك "برونو ساتين".

ودفع الروسي مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني في يناير عام 2011 لنادي ليفربول لضم النجم الإسباني فيرناندو توريس، في أغلى صفقة إنتقال لاعب داخل الدوري الإنجليزي وقتها، قبل أن تلقى الصفقة فشلاً ذريعاً في ملعب ستامفورد بريدج.

وإلتحق أجويرو بالجزء الأزرق من مانشستر سيتي بعد ذلك بستة أشهر في صيف 2011 مع المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، قبل أن يكشف عن مستوى رائع مع السيتيزينز.

أرقام أجويرو مع مانشستر سيتي في كل البطولات

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عدد المباريات: 353

عدد دقائق اللعب: 26026 دقيقة

الأهداف: 244

التمريرات الحاسمة: 71

تتويجات أجويرو مع نادي مانشستر سيتي

توج أجويرو بالدوري الإنجليزي في أربعة مناسبات 2012 و 2014 و 2018 و 2019.

كما توج بلقب كأس الإتحاد الإنجليزي في عام 2019 وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أعوام 2014 و 2016 و 2018 و 2019.