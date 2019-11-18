رياضة | صفقة الزمالك المنتظرة.. اللاعب يكشف آخر تطورات المفاوضات مع الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة الزمالك المنتظرة.. اللاعب يكشف آخر تطورات المفاوضات مع الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد العاطي لاعب خط وسط فريق وادى دجلة، أنه لن يرحل عن فريقه إلا من خلال مجلس الادارة وبعرض يناسبه ويناسب الفريق الدجلاوي .

وقال عبد العاطي في تصريحات صحفية:جددت تعاقدي مع الفريق حتى موسم 2024 مع زيادة راتبه السنوي، بالاتفاق مع النادي حتى لا تكون آي ثغرات في العقد وسيتم التعامل مع العروض من خلال القنوات الشرعية.

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وأضاف : شرف لأي لاعب أن ينتقل لنادي الزمالك ولكن في الحقيقة لا توجد أى مفاوضات رسمية من إدارة الأبيض مع ادارة دجلة حتى الآن، مركداً أنه لن يرحل عن صفوف دجله ،إلا بموافقة الإدارة خاصة وإنه أحد أبناء النادي.

وتابع عبد العاطى : مركز بشكل كامل مع الفريق سأبذل قصارى جهدى مع دجلة من أجل تحقيق الهدف المطلوب فى هذا الموسم.

كما حرص عبد العاطى على توجيه الشكر لإدارة ناديه والجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس.