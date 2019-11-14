شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البنا حكماً لديربي المغرب بين الوداد والرجاء في البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وانتهى لقاء الرجاء أمام الوداد بالتعادل الإيجابى 1 / 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد الخامس، في ذهاب لدور الـ16 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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