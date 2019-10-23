شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكتسح الجونة برباعية وتعادل الزمالك مع المقاولون.. نتائج دورى 2003 والان مع تفاصيل الخبر
وكان فريقا الأهلي وإنبي قد حصلا على راحة من هذه الجولة والتي جاءت نتائجها كالتالى:
فوز الإسماعيلي علي الجونة 1/4
تعادل أسوان مع الإنتاج الحربي 3/3
فوز طلائع الجيش على حرس الحدود 0/1
تعادل وادي دجلة مع طنطا 2/2
فوز بيراميدز علي سموحة 0/2
تعادل المقاولون مع الزمالك 1/1
فوز الاتحاد على مصر المقاصة 0/1
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