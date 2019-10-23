شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكتسح الجونة برباعية وتعادل الزمالك مع المقاولون.. نتائج دورى 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة السابعة ببطولة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي أقيمت مبارياتها اليوم، وشهدت هذه الجولة العديد من النتائج المثيرة، كان أبرزها فوز الإسماعيلي على الجونة برباعية مقابل هدف، وتعادل أسوان مع الإنتاج الحربي في مباراة شهدت تسجيل 6 أهداف يواقع ثلاثة أهداف لكل فريق.

وكان فريقا الأهلي وإنبي قد حصلا على راحة من هذه الجولة والتي جاءت نتائجها كالتالى:

فوز الإسماعيلي علي الجونة 1/4

تعادل أسوان مع الإنتاج الحربي 3/3

فوز طلائع الجيش على حرس الحدود 0/1

تعادل وادي دجلة مع طنطا 2/2

فوز بيراميدز علي سموحة 0/2

تعادل المقاولون مع الزمالك 1/1

فوز الاتحاد على مصر المقاصة 0/1