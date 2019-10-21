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اتحاد أمريكا الجنوبية يتمسك بإقامة نهائي ليبرتادوريس في تشيلي رغم اشتعال الأوضاع

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اتحاد أمريكا الجنوبية يتمسك بإقامة نهائي ليبرتادوريس في تشيلي رغم اشتعال الأوضاع

الإثنين 21 أكتوبر 2019

اتحاد أمريكا الجنوبية يتمسك بإقامة نهائي ليبرتادوريس في تشيلي رغم اشتعال الأوضاع

متابعات_الخليج 365

جدد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، أمس الأحد، رغبته في الإبقاء على إقامة نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019، في العاصمة التشيلية سانتياجو، رغم أعمال العنف التي ضربت البلاد خلال الأيام الأخيرة، احتجاجا على زيادة أسعار تذاكر المترو.

 

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، أن موعد ومكان النهائي المحدد سلفا على الملعب (الوطني) في سانتياجو، يوم 23 نوفمبر المقبل، سيظل كما هو.

 

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لكن الاتحاد القاري أشار في الوقت ذاته، إلى ضرورة الوضع في الاعتبار سلامة الناديين واللاعبين والجماهير ووسائل الإعلام المعتمدة، حتى تبقى كرة القدم في أمريكا الجنوبية هي البطل الأوحد.

 

وأوضح أنه على تواصل مستمر مع السلطات، وكل الجهات المعنية بإقامة وتنظيم المباراة في سانتياجو.

 

واندلعت شرارة الاحتجاجات، الإثنين الماضي، بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار تذاكر المترو.

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