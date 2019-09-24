رياضة | شاهد أفضل أهداف الأسبوع الأول من الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد أفضل أهداف الأسبوع الأول من الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى لمبارايات الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020 ، والتي أنطلقت السبت الماضي بمواجهة المقاولون وطلائع الجيش .
وحقق ثلاثي القمة للموسم الماضي الفوز خلال الجولة الأولى، حيث سحق بيراميدز نادي انبي برباعية نظيفة، وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف ، وحقق الزمالك فوز صعب على الاتحاد السكندي بهدف دون رد.
وشهد الأسبوع الأول مجموعة من الأهداف الجملية يستعرضها الفيديو التالي:-