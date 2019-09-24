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رياضة | شاهد أفضل أهداف الأسبوع الأول من الدوري المصري

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد أفضل أهداف الأسبوع الأول من والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات الجولة الأولى لمبارايات الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020 ، والتي أنطلقت السبت الماضي بمواجهة المقاولون وطلائع الجيش .

وحقق ثلاثي القمة للموسم الماضي الفوز خلال الجولة الأولى، حيث سحق بيراميدز نادي انبي برباعية نظيفة، وفاز الأهلي على سموحة بهدف نظيف ، وحقق الزمالك فوز صعب على الاتحاد السكندي بهدف دون رد.

وشهد الأسبوع الأول مجموعة من الأهداف الجملية يستعرضها الفيديو التالي:-

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