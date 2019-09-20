شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب الاتحاد معطلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) @okaz_sports في الوقت الذي انهت فيه معظم الأندية تعاقداتها مع أجهزة فنية وإدارية للإشراف على الألعاب المختلفة، ما زال العمل داخل نادي الاتحاد يسير ببطء شديد رغم أن هيئة

في الوقت الذي انهت فيه معظم الأندية تعاقداتها مع أجهزة فنية وإدارية للإشراف على الألعاب المختلفة، ما زال العمل داخل نادي الاتحاد يسير ببطء شديد رغم أن هيئة الرياضة شددت على انطلاق الموسم الرياضي لكافة الألعاب في أكتوبر القادم أي بعد 10 أيام من الآن، إذ علق عضو مجلس الإدارة أحمد قطب ملف الألعاب رغم اجتماعه مع مشرفي الألعاب المختلفة في النادي قبل أسبوعين، إذ من المتوقع أن تشهد الأيام القادمة غربلة شاملة لتتواكب مع أنظمة هيئة الرياضة للحصول على مبلغ 20 مليونا، في حال قام النادي بمطابقة معايير محدّدة من ناحية الإستراتيجيّة والقيادة والهيكلة الإداريّة والإدارة الماليّة والإدارة التشغيليّة ومسؤوليّة أصحاب العلاقة والالتزام والتحكّم والمراقبة واللوائح الداخلية، للظفر بأكبر عدد من النقاط للحصول على الدعم الكامل من المبلغ الذي وضعته هيئة الرياضة للألعاب المختلفة، إذ يملك نادي الاتحاد 11 لعبة منافسة على بطولات المملكة، يأتي في مقدمتها (تنس الطاولة والتنس الأرضي وكرة السلة وكرة الماء والجمباز وألعاب القوى وكرة الطائرة والسباحة والجودو والكاراتيه والألعاب الإلكترونية)، وتسعى إدارة النادي إلى تجهيز فرقها لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.