رياضة | ريال مدريد يتم اتفاقه مع باريس سان جيرمان حول صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتم اتفاقه مع باريس سان جيرمان حول صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أنه قد تمكن نادي ريال مدريد الإسباني، من حسم التعاقد مع النجم الفرنسي الرائع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على أنّ يرتدي قميص الأبيض الملكي بداية من موسم القادم 2020-2021.

ووفقًا لما ذكره برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني، والمهتم بأخبار ريال مدريد بوجه خاص، فإن الملكي قد اتفق على منح صاحب الـ 20 عامًا راتبًا سنويًا يصل إلى 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين حوافز إضافية ترتبط بالتتويج بالألقاب وأهمها دوري أبطال أوروبا، من أجل إقناع اللاعب بالانتثال لملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأضاف البرنامج الإسباني الشهير، أن قيمة صفقة انتقال مبابي للنادي الإسباني العملاق قد تصل إلى 225 مليون يورو بالإضافة إلى 50 مليون متغيرات إضافية أي إجمالي 275 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في العالم متفوقًا على زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا حينما لرحل إلى بطل الدوري الفرنسي مقابل 222 مليون يورو في ميركاتو صيف 2017 من نادي برشلونة الإسباني. Advertisements

وفي سياق متصل أكدت صحيفة "كواترو" أنه سيستخدم فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد مأدبة طعام اليوم مع إدارة باريس سان جيرمان لاتخاذ أولى خطواته للتعاقد مع مبابي حيث بيريز يريد أن يرتدي اللاعب الفرنسي قميص ريال مدريد.