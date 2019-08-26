رياضة | القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة النصر والسد ONLINE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والسد القطري بث مباشر اليوم| مشاهدة مباراة النصر والسد ONLINE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري ضيفًا ثقيلاً على نظيره النصر السعودي، على استاد "الملك فهد الدولي"، ضمن إطار ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والسد القطري.. وحكم اللقاء

تذاع المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر قناة beIN SPORT hd1، الناقل الحصري للبطولة الآسيوية، ويدير اللقاء تحكيميًا فالنتين كوفالينكو.

موعد مباراة النصر السعودي والسد القطري

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تنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الثامنة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت الإمارات.

أهداف النصر والسد من المباراة

يسعى الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي السد لمواصلة مغامرته الناجحة مع فريقه بعدما أطاح بالدحيل الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الوطن العربي، بينما يسعى حامل لقب الدوري السعودي لتأكيد تفوقه المحلي بلقب آسيوي.

نتائج مباريات النصر والسد في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

نجح النصر في حجز مقعده في دور الثمانية بعد تغلبه على الوحدة الإماراتي بنتيجة 4/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل السد القطري للدور ذاته بعد تغلبه على مواطنه الدحيل بنتيجة 4/2.