بوكا جونيورز يقترب من نصف نهائى كأس ليبرتادوريس بثلاثية ضد ليجا

بقي علي بوكا جونيورز الأرجنتيني خطوة صغيرة نحو الصعود إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس ليبرتادوريس “دوري أبطال أمريكا الجنوبية”، بعدما حقق فوزاً كبيراً خارج دياره على ليجا دى كويتو من الإكوادور، بثلاثية نظيفة فى اللقاء التي جمع بينهما فجر اليوم، في “ذهاب” الدور ربع النهائي.

وسجلت أهداف بوكا جونيورز عن طريق رامون أبيلا في الدقيقة 12 وإيمانويل رينوسو في الدقيقة 47 ولويس كايسيدو، لاعب ليجا دي كويتو، هدف بالنيران الصديقة، في الدقيقة 81، وشهدت المباراة طرد لاعبي ليجا دى كويتو كيفين ميتدا ولويس جفرسون أوريخويلا فى الدقيقتين الأخيرتان من عمرالشوط الأول وبداية الشوط الثاني.

واكتفي بوكا جونيورز “وصيف” النسخة الماضية من المسابقة التعادل بأى نتيجة أو الهزيمة بفارق “هدفين” للصعود إلى الدور نصف النهائي.