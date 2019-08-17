شكرا لقرائتكم تفاصيل معسكر الجونة فى سلوفينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمهيدا لانطلاق معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد 2019-2020 ، غادرت بعثة فريق الكرة بنادي الجونة إلى سلوفينيا صباح اليوم، السبت، وتطير البعثة على فوجين يصل الأول مساء اليوم السبت، والثاني مساء الأحد للتجمع في منتجع «روجلا» الذي يستضيف التدريبات اليومية للفريق.

ويستمر المعسكر لمدة 13 يوما حتى يوم التاسع والعشرين من أغسطس الحالي قبل العودة إلى مصر لاستئناف برنامج الإعداد.



