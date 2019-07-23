لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لموقعة المقاولون العرب

وأصبح الأهلي على بعد نقطتين فقط من حسم لقب الدوري، بعدما اعتلى الصدارة برصيد 74 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثالث برصيد 69 نقطة.وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
حسام عاشور وأحمد فتحي ومحمد نجيب وعمرو السولية، وهشام محمد ورامي ربيعة ، ورمضان صبحي ومحمد هاني وباسم علي ، وعلي معلول وجونيور اجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي وصالح جمعه وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي وأيمن أشرف ووليد سليمان، ووليد أزارو وجيرالدو وناصر ماهر ومروان محسن واحمد طارق، وياسر إبراهيم.
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