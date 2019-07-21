زيدان يعلنها صراحة: ريال يريد رحيل غاريث بيل

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان صراحة بأن فريقه ريال مدريد الإسباني يريد رحيل الجناح الويلزي غاريث بايل الذي يبدو في طريقه لترك النادي الملكي في الأيام القليلة المقبلة.

وكان بايل خارج تشكيلة ريال مدريد لمباراته الأولى في كأس الأبطال الدولية الودية التي خسرها السبت أمام بايرن ميونيخ الألماني 1-3 في هيوستن الأميركية، وذلك "لأن النادي يعمل على رحيله، لهذا السبب لم يشارك"، بحسب ما قال زيدان الذي أضاف "سنرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة".

وكان المدرب الفرنسي صريحا جدا بقوله "سنرى إذا كان الأمر (الانتقال) سيحصل غدا. وإذا تم الأمر فذلك سيكون أفضل. لنأمل أن يتم الأمر قريبا من أجل مصلحة الجميع".

وأشار زيدان الى أن الجناح الويلزي البالغ 30 عاما ليس جاهزا بدنيا من أجل الفريق، لكن تحقيق رغبة المدرب الفرنسي بأن تتم صفقة رحيله عن النادي الملكي ليست بالأمر السهل بسبب الراتب المرتفع الذي يتقاضاه الويلزي.

وأكد زيدان أن "الأمر ليس شخصيا. في بعض الأحيان تحصل بعض الأمور لأن هناك ضرورة. ليس لدي أي شيء ضده. علينا اتخاذ القرارات وتغيير الأمور، هذا كل ما في الأمر. لا أعلم إذا الأمر سيتم في الساعات الـ24 أو الـ48 المقبلة. الوضع سيتغير، وهذا أفضل بالنسبة للجميع".

Advertisements

وارتبط اسم لاعب توتنهام هوتسبر الانكليزي السابق بإمكانية العودة إلى الدوري الانكليزي الممتاز للدفاع عن ألوان فريقه السابق أو مانشستر يونايتد بعد تراجع مستواه مع ريال وكثرة الاصابات التي تعرض لها.

وواجه بايل شائعات بأنه ليس على علاقة وطيدة مع زملائه في النادي الملكي، في وقت عانى ريال من النتائج المخيبة للآمال خلال الموسم المنصرم.

ويمتد عقد بايل مع ريال حتى عام 2022، لكن عودة زيدان للإشراف على الفريق بدلا من الارجنتيني سانتياغو سولاري، أعادت الى الواجهة أخبار رحيله عن الفريق بسبب العلاقة المتوترة التي تربطه بالمدرب الفرنسي.

وعلى الرغم من مساهمته بفوز ريال بدوري الابطال أربع مرات وبالدوري المحلي مرة منذ وصوله إلى مدريد قادما من توتنهام عام 2013، إلا أن بايل كان دائما عرضة للانتقادات اللاذعة من قبل مشجعي الفريق بسبب عدم الاستقرار في أدائه وكثرة إصاباته.

وحذر زيدان بعد عودته في اذار/مارس نجوم الفريق الذين يشعرون بعدم الرضى عن الوقت الذي يمضونه داخل المستطيل الاخضر، بأن عليهم "الرحيل إلى مكان آخر للحصول على المزيد من الدقائق".