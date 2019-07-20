زيدان يهنئ منتخب الجزائر بلقب الكان

حرص النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد ، على تهنئة منتخب محاربي الصحراء بعد تتويجه بلقب بطولة الأمم الأفريقية مصر 2019.

وحصد منتخب الجزائر اللقب الثاني في تاريخه بالكان، بعدما فاز في المباراة النهائية على السنغال أمس الجمعة، بنتيجة (1-0)، والتي أقيمت على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

ونشر زيدان، صورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" للاعبي المنتخب الجزائري بالكأس، وعلق قائلًا "أخي الكبير فريد سيكون فخورًا جدًا بهذا التتويج، مبروك للمنتخب الجزائري على فوزه بالكأس".



يشار إلى أن فريد زيدان، شقيق مدرب الريال، توفي منذ أيام قليلة وهذا ما جعل مدرب الملكي يضع اسمه في الرسالة ويهدي لروحه اللقب.