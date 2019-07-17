حفيظ دراجي يجيب: من أفضل معلق كرة قدم عربي

قال حفيظ دراجي المعلق الرياضي الجزائري الشهير، أنه لا يستمع إلى أحد من المعلقين العرب، ولا يمتع حفيظ دراجي غير حفيظ دراجي.

وأجاب دراجي خلال الندوة التي أقامتها بوابة الوفد المصرية، عن إذا كان يستمع إلى المعلقين العرب، قائلًا" لا يمتع حفيظ غير حفيظ، ولا أحب الإستماع إلى نفسي بعد الإنتهاء من المباريات".

وأضاف: " التعليق الرياضي كان فترتين الماضي والحاضر، حدثت

بينهما تطورات تكنولوجية كبيرة، لابد من المعلق أن يتجاوب مع كل هذه التطورات، وأن يحاول دائمًا أن يجدد من طريقته، حتى لا يصيب الجمهور بالملل، والموهبه لوحدها لا تكفي، لابد من وجود أيضًا كادر تعليمي، ولا يوجد معلق مثالي، فالتميز هو الي يصنع المعلق ".

وعن مقدمته الشهيره في مباراة

كينيا قال: " عندما قلت لنبدأ بتشكيله كينيا لأننا في بلدنا مصر، خرجت مني بعفويه لم أقصدها، لأنني رأيت صوره الجماهير الجزائرية أمامي، شعرت أنني في بلدي ".

وإستضافت جريدة الوفد المعلق الجزائري الشهير، على خلفية وجوده في مصر لمؤازرة منتخب الجزائر، في بطولة الأمم الأفريقية.

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أدار الندوة مجدي حلمي مدير تحرير بوابة الوفد الإلكترونية وعماد يونس مدير التحرير والمشرف العام على قسم الرياضة ومحمد الإتربي مقرر اللجنة الرياضية بحزب الوفد، وحضر الندوة أعضاء أسرة القسم الرياضي بالبوابة الإلكترونية.