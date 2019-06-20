رياضة | نيمار يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان وجه رسالة إلى ناصر الخليفي رئيس النادي طالبه فيها برغبته في االرحيل والعودة إلى منزله.
وأفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نيمار وجه رسالة مباشرة إلى الخليفي أجبره فيها على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار أخبر الخليفي عدم رغبته في الاستمرار مع الفريق وانه يرغب في العودة إلىبرشلونة بعد أن تركه قبل موسمين بطريقة لم ترض الكثير من زملائه.