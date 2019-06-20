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رياضة | نيمار يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

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ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن​ البرازيلي ​نيمار دا سيلفا​ نجم باريس سان جيرمان وجه رسالة إلى ناصر الخليفي رئيس النادي طالبه فيها برغبته في االرحيل والعودة إلى منزله. 
وأفادت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية بأن نيمار وجه رسالة مباشرة إلى الخليفي أجبره فيها على بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نيمار أخبر الخليفي عدم رغبته في الاستمرار مع الفريق وانه يرغب في العودة إلى​​ بعد أن تركه قبل موسمين بطريقة لم ترض الكثير من زملائه.

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