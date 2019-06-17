رياضة | لاعب جديد يطلب الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب جديد يطلب الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض الدولي البرتغالي نيلسون ​سيميدو​، ظهير أيمن نادي ​برشلونة​ الاسباني، فكرة الدخول في أي صفقات تبادلية وذلك في فترة الانتقالات الصيفية.

وعقد وكيل أعمال سيميدو اجتماعاً مع إدارة برشلونة لإبلاغهم بموقف اللاعب من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الاسبانية، إن سيميدو يريد الرحيل عن النادي الكتالوني لعدم مشاركته بشكل أساسي في تشكيلة البارسا في ظل اعتماد فالفيردي على سيرجي روبيرتو.

كما أبلغ وكيل اللاعب الإدارة الكتالونية برغبته في الاستمرار للموسم المقبل، وكان سيميدو قد انضم إلى برشلونة في عام 2016 قادماً من بنفكيا.