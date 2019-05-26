عرض إنجليزي جديد للاعب وسط برشلونة

تتسابق أندية إنجليزية عدة للحصول على صفقة ثمينة من نادي برشلونة، لدعم خط وسطها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبات لاعب الوسط البرتغالي أندريه جوميز هدفًا لنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، الذي يطمح في الحصول على خدمات اللاعب، الذي أمضى الموسم المنقضي معارًا ضمن صفوف نادي إيفرتون.

وبحسب صحيفة "تايمز" الإنجليزية، تقدم وست هام بالفعل بعرض رسمي إلى إدارة برشلونة، لضم اللاعب، بينما رصدت إدارة الهامرز نحو 20 مليون يورو لحسم الصفقة.

وكشف مانويل بليجريني المدير الفني لوست هام عن اهتمامه الشديد بجوميز، الذي يرى أن توقيعه يعد أولوية للفريق.

ويملك برشلونة حاليًا عرضين رسميين من توتنهام ووست هام يونايتد، بجانب محاولات من قبل إيفرتون لشراء عقد البرتغالي بشكل نهائي بعدما تألق في موسمه الأول مع التوفيز.