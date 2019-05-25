تقارير: ريال مدريد يستهدف التعاقد مع فان دايك

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، لخلافة سيرخيو راموس قائد الفريق، والذي اقترب من الرحيل عن صفوف نادي العاصمة الإسبانية.

وأكدت تقارير إسبانية عديدة أن راموس يفكر جديًا في الخروج من ريال مدريد، خاصة بعد خلاف قوي نشب بينه وبين فلورنتينو بيريز رئيس النادي، عقب السقوط أمام فريق أياكس أمستردام الهولندي في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتبعًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن فان دايك يعد الخيار الأول في ريال مدريد لخلافة راموس، بعد المستويات الرائعة التي قدمها بقميص ليفربول في الموسم الأخير، والتي أهلته للتتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا من رابطة اللاعبين المحترفين.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن قائمة اهتمامات ريال مدريد تضم أيضًا كاليدو كوليبالي مدافع فريق نايوبي الإيطالي، ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام الهولندي وخوسيه خيمينيو مدافع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانضم فيرجل فان دايك لصفوف ليفربول قادمًا من ساوثامبتون خلال فترة الانتقالات الشتوية بموسم 2017/2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.