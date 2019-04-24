زيدان: لقد حصدنا الدوري أكثر من برشلونة

رد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، على موقف الفريق في الدوري هذا الموسم عند سؤاله، على سيطرة برشلونة خلال السنوات الماضية.

وكان زيدان قد علق قائلًا خلال مؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام خيتافي، المقرر له مساء غد الخميس، بأنه لا يفكر في

الدوري هذا الموسم، بل أهم لقب بالنسبة لهم الموسم المقبل هو الدوري الإسباني

وأضاف زيدان: "إذا كنت تريد أن نتحدث عن الأرقام في الدوري، ريال مدريد لديه 33 بطولة الدوري، برشلونة كم لديه؟ ".

وتابع: "التاريخ يقف معنا في الليجا، لقد فزنا بها 33 مرة، لكن هذا لن يكون كافياً، علينا ان نعطيها حقها، هذه البطولة تتطلب تركيز اكبر طوال الموسم، ستكون هدفنا الاول الموسم القادم".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث، برصيد 64 نقطة، ويعيش الفريق الملكي موسم صعب بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا بدور ربع النهائي من البطولة، وكأس ملك اسبانيا.