الزمالك وبيراميدز..صراع البطل والوصيف بين الشناوى وجنش ؟...

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جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز.. الأبيض بالقوة الضاربة

الزمالك وبيراميدز.. يجهز نادى الزمالك القوة الضاربة للفريق للفوز على منافسه بيراميدز فى مواجهة الفريقين مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.



الزمالك وبيراميدز

الزمالك وبيراميدز.. تأكيد الصدارة للأبيض

الزمالك وبيراميدز حيث يسعى الزمالك للفوز بالمباراة لخطف النقاط الثلاثة والانفراد بالصدارة ، ليؤكد انتصاره فى موقعة البطل والوصيف بعدما تساوى الفريقين فى عدد النقاط 60 نقطة لكلاهيما ، إلا أن الأبيض جمعهم من 26 مباراة فقط ، بأقل مباراتين عن الأهرام الذى جمعهما من 28 مباراة .



بيراميدز ضد الزمالك

الزمالك وبيراميدز.. جنش والشناوى وجها لوجه

الزمالك وبيراميدز، الصراع الأكبر سيكون بين حارسي منتخب مصر والزمالك ، أحمد الشناوى حارس بيراميدز حاليا، وزميله السابق محمود عبد الرحيم جنش، حارس الزمالك، ليسهم كل منهما فى كتابة الصدارة لفريقه فى القمة المنتظرة.

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الزمالك وبيراميدز.. أرقام جنش

الزمالك وبيراميدز، محمود عبد الرحيم جنش الحارس الأساسي للزمالك لعب هذا الموسم 23 مباراة فى الدورى المحلى ومباراة واحدة فى كأس مصر بإجمالى 2.145 دقيقة ، ودخل مرماه 16 هدفا وحصل على كارت أحمر واحد وحافظ على نظافة شباكه فى 10 مباريات.



جنش

الزمالك وبيراميدز.. أرقام الشناوى

الزمالك وبيراميدز، بينما لعب أحمد الشناوى المتنقل من الزمالك إلى بيراميدز فى صيف 2018 17 مباراة فى الدورى العام للموسم الجارى، ومباراة واحدة فى كأس مصر بإجمالى 1.620 دقيقة فقط ، ودخل مرماه 16 هدفا ونجح فى الحفاظ على شباكه نظيفة فى 8 مناسبات .



أحمد الشناوى

فإلى من تكون الكلمة العليا للحفاظ على شباكه نظيفة أو بدخول أقل عددا من الأهداف فى مرماه ليعبر بفريقه إلى الصدارة منفردا فى انتظار مطاردة الأهلى المستمرة لكلاهما.