شكرا لقرائتكم استبعاد عصام الحضرى من قائمة متذيل الدورى فى مواجهة بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ضم مؤمن سليمان المدير الفني لفريق النجوم جميع لاعبي فريقه بما فيهم محمود فتح الله الذى استبعد من المباراة الماضية، لقائمة مواجهة بتروجت. Advertisements واستبعد المدير الفنى للنجوم عصام الحضرى حارس مرمي الفريق من القائمة، خوفًا من تجدد اصابته أمام بتروجت في المباراة المقرر لها غدا السبت، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز. ويحتل النجوم حاليا المركز الأخير فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة بعدما خاض الفريق 28 مباراة فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 مباريات وخسر الفريق 13 مباراة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد عصام الحضرى من قائمة متذيل الدورى فى مواجهة بتروجت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.